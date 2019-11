Ulkomaat

EU-tuomioistuin kyseenalaistaa jälleen Puolan oikeuslaitoksen uudistusten laillisuuden

Tuomioistuin otti pyynnöstä kantaa hallituksen pystyttämään ylimmän tuomioistuimen kurinpitojaostoon, jonka on epäilty vievän tuomioistuinlaitosta poliittiseen ohjaukseen.EU-tuomioistuin toteaa, että oikeuslaitoksen on herätettävä luottamusta demokraattisessa yhteiskunnassa.Oikeusriitoja ei EU:n perusoikeuskirjan mukaan voi ratkaista sellaisessa elimessä, joka ei ole riippumaton ja puolueeton. Ratkaisu siitä, onko kurinpitojaosto riippumaton, jää puolalaistuomareille. Maan tuomioistuimen on otettava kantaa siis myös siihen, voiko jaosto ratkaista riidan tuomareiden eläkkeelle siirtämisestä.Kaksi viikkoa sitten EU-tuomioistuin katsoi, että Puolan tuomareiden ja yleisten syyttäjien eläkeiän alentaminen rikkoi unionin lainsäädäntöä. Vastoin EU-lakia oli myös päätös asettaa eri eläkeikä naisille ja miehille.Aiemmin eläköitymisikä oli kaikille 67 vuotta, mutta muutoksen jälkeen se oli naisille 60 ja miehille 65 vuotta. Oikeusministeri on kuitenkin voinut halutessaan lykätä tuomareiden eläköitymistä, mikä sekin on EU-tuomioistuimen mukaan vastoin EU-lakia.EU-tuomioistuin antoi kesällä samanlaisen päätöksen koskien Puolassa viime vuonna voimaan tullutta lakia, joka alensi korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikää 70:stä 65 vuoteen. Puolan hallituksen mukaan ongelmallisiin kohtiin on jo puututtu.