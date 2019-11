Ulkomaat

Australian maastopalot tekivät Sydneyn ilmasta harmaata ja vaarallista hengittää

Virallisten ilmanlaatumittausten mukaan kaupungin ilmansaastepitoisuus putosi vaaralliselle tasolle. Pahin tilanne oli kaupungin luoteisosissa, missä ilman pienhiukkaspitoisuuksia verrattiin jopa saasteistaan tunnetun Intian Delhin tasoon.Ihmisiä kehotettiin muun muassa välttämään kuntoilemista ulkoilmassa. Paikallisen terveysviranomaisen mukaan pienhiukkaset voivat myös pahentaa keuhko- ja sydänsairauksista kärsivien oireita.Maastopaloissa on kuollut ainakin kuusi ihmistä sitten syyskuun. Palot ovat pahentuneet viime aikoina.Uudessa Etelä-Walesissa ja Queenslandissa riehuu yhä yli sata paloa. Viranomaiset uskovat, että ainakin osa paloista on tahallaan sytytettyjä.Viime päivinä viileämpi ilma on helpottanut sammutustöitä, mutta kuuma ja tuulinen sää pahentaa taas tilannetta keskiviikosta alkaen.