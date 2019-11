Ulkomaat

Suomessa uhanalainen pohjoisen tundran eläin tepasteli kadulla Espanjassa – poliisi otti kiinni

18.11. 14:25

Espanjan Sevillasta on löytynyt vapaana käyskentelevä naali.

Paikallinen poliisi on ottanut kiinni naalin Espanjassa Sevillan kaupungissa, kertoo marca.com-uutissivusto. Eläin otettiin kiinni kadulta, ja vietiin eläinlääkärin tarkastettavaksi. Tämän jälkeen se on tarkoitus siirtää lajitovereidensa pariin kasvi- ja eläintieteelliseen Mundopark-puistoon, joka sijaitsee Sevillan eläintarhan vieressä.



Naali on yleensä pohjoisen pallonpuoliskon tundralla elävä koiraeläimiin kuuluva petoeläin, joten sen tapaaminen Espanjassa luonnonvaraisena on vähintäänkin omituista. Suomessa uhanalainen naali on suojeltujen eläinten listalla myös Ruotsissa ja Norjassa.



Sevillan hätäkeskuspalveluiden twitter-tilillään julkaisemissa kuvissa näkyy, kuinka poliisit antavat naalille vettä ja jopa silittävät sitä ilman ongelmia.