Ulkomaat

Venäjän palautti sieppaamansa ukrainalaisalukset

Venäjän palautti sieppaamansa ukrainalaisalukset



Venäjä on palauttanut Ukrainalle kolme hallussaan ollutta Ukrainan laivaston alusta, kertoo Venäjän ulkoministeriö.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä otti kaksi partiovenettä ja yhden hinaajan kiinni Kertshinsalmessa viime vuoden marraskuussa. Aluksilla olleet 24 laivaston sotilasta otettiin vangeiksi. Heidät palautettiin Ukrainaan osana vankienvaihtoa aiemmin tänä syksynä.



Kertshinsalmi on Mustanmeren ja Asovanmeren välissä kulkeva kapea vesiväylä, joka erottaa Krimin niemimaan Venäjästä. Krimin liittämistä Venäjään ei ole tunnustettu kansainvälisesti, ja merioikeudellisesti kyseessä on kansainvälinen salmi. Se on myös ainoa väylä Ukrainan ja Venäjän satamiin Asovanmeren rannalla.



Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan niin kutsutun Normandia-ryhmän on määrä pitää huippukokous Itä-Ukrainan tilanteesta 9. joulukuuta Pariisissa. Tietoa kokouksen toteutumisesta edelsi Ukrainan ja Venäjän tukemien kapinallisten joukkojen vetäytyminen tietyiltä osin rintamalinjaa Itä-Ukrainassa.