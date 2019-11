Ulkomaat

Suora lähetys: Yhteenotot Hongkongin kiistakampuksella jatkuvat

Hongkongissa yhteenotot demokratia-aktivistien tukikohdassa polyteknisen yliopiston kampuksella ovat jatkuneet kiivaana. Poliisi on ampunut ainakin kolme laukausta, mutta kenenkään ei ole kerrottu haavoittuneen. Aktivistit ovat sytyttäneet kampuksen sisäänkäynnin luokse suuren tulipalon estääkseen poliisien pääsyn sisään.Poliisi on julistanut kampuksen mellakka-alueeksi ja on varoittanut mielenosoittajia käyttämästä "tappavia aseita".– Varoitan mellakoitsijoita: älkää käyttäkö polttopulloja, nuolia, autoja tai muitakaan tappavia aseita poliiseja vastaan. Jos jatkatte tällaista vaarallista toimintaa, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää niin vähän voimakeinoja kuin on pakko vastataksemme. Niihin kuuluu myös kovien ammusten käyttö, varoitti poliisin edustaja Louis Lau Facebookissa.Poliisi on tukkinut ulospääsyreitit kampukselta uhaten lisätoimenpiteillä. Mellakoinnista voi saada enimmillään kymmenen vuoden vankeustuomion.– Minua pelottaa. Ulospääsyä ei ole. En voi muuta kuin taistella loppuun asti, nimettömänä pysytellyt mielenosoittaja sanoi varhain aamulla paikallista aikaa.Sunnuntaina mielenosoittajien ampuma nuoli osui poliisia jalkaan kampuksella.Kiinan väliintuloa pelätäänKiina on toistuvasti tuominnut protestit, ja Kiinan hallinnon onkin pelätty lähettävän paikalle armeijan joukkoja taltuttamaan erimieliset. Aiemmin tällä viikolla Kiinan presidentti Xi Jinping esitti toistaiseksi tiukimmat kommenttinsa tilanteesta ja sanoi, että mielenosoitukset uhkaavat Hongkongin ja Kiinan välistä yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatetta.Mielenosoitukset ja mellakat vaikuttavat huomattavasti hongkongilaisten arkeen. Lisäksi Hongkong on valahtanut taantumaan. Kaupungin lentokenttäviranomaisten mukaan liikennemäärä on laskenut reilulla kymmeneksellä vuoden takaiseen verrattuna.Hongkongin mielenosoitukset ovat jatkuneet jo lähes puoli vuotta. Ne alkoivat sen jälkeen, kun aluehallinto yritti ajaa läpi luovutuslain, joka olisi sallinut rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Laki on sittemmin peruttu, mutta mielenosoitukset ovat jatkuneet.