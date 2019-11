Ulkomaat

Brittimediat: Britannian hallitus ja asevoimat ovat peitelleet sotarikoksia

Britannian hallitus ja asevoimat ovat peitelleet todisteita maan sotilaiden sotarikoksista siviilejä vastaan, väittää kaksi brittimediaa. BBC:n ja Sunday Timesin selvityksen mukaan sotarikokset ovat tapahtuneet Afganistanissa ja Irakissa.Mediakaksikon mukaan Britannian hallitus on tilannut kaksi tutkimusta maan sotilaiden toiminnasta kriisialueilla. Tutkimustuloksista vuotaneista tiedoista ilmenee, että brittisotilaat on yhdistetty lasten surmaamiseen ja siviilien kidutukseen.Väitteiden mukaan eliittiyksikön SAS:n sotilas on syyllistynyt murhiin. Jalkaväkiyksikkö Black Watchia puolestaan syytetään pidätyksen aikana tapahtuneista kuolemista ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Sotilaslähteet kertoivat BBC:lle ja Sunday Timesille, että korkea sotilasjohto ja puolustusministeriö ovat ”poliittisista syistä” salanneet tutkimustulokset.Britannian puolustusministeriö kiistää syytökset.