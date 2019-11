Ulkomaat

Kuvat kertovat Venetsian epätodellisesta tilanteesta – helpotus oli vain väliaikaista

Venetsiassa turistien suosima Pyhän Markuksen tori on taas suljettu tulvavaroituksen takia. Tulvavesien ennustetaan myöhemmin tänään nousevan jälleen vaarallisen korkealle 1,6 metriin.Kanaalikaupungin lisäksi tulvavaroituksia on annettu muun muassa Firenzeen ja Pisaan. Rankkasateet ja kovat tuulet ovat koetelleet laajoja alueita Pohjois-Italiassa.Venetsiassa tilanne ehti eilen jo hieman helpottua. Esimerkiksi perjantaina kertaalleen suljettu Pyhän Markuksen tori avattiin, kunnes se täytyi taas tänään sulkea.Tiistaina vesi nousi Venetsiassa ennätysmäisen korkealle liki 1,9 metriin ja tulvat peittivät kaupungista noin 80 prosenttia. Tulvatuhoja on jo tähän mennessä kuvattu valtaviksi.Italian hallitus on julistanut Venetsiaan hätätilan ja antanut kaupungille 20 miljoonaa euroa hätärahoitusta.– Koko varastomme kellarissa on tuhoutunut. Täällä tulvii usein, mutta tällaista ei ole koskaan tapahtunut. Nyt tuhot ovat niin paljon pahemmat, kertoi eräs kauppias Pyhän Markuksen torilla.Monet turistit ovat päättäneet perua matkansa Venetsiaan tulvauutisten takia. Hotelleissa varauksia on peruttu myös joulukuussa, yrittäjät kertovat.