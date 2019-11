Ulkomaat

Brexit-sotku johtaa Irlannissa lähivuosina äänestykseen yhdistymisestä, uskoo tasavaltalaispuolue

Brexit-sotku johtaa Irlannissa lähivuosina äänestykseen yhdistymisestä, uskoo tasavaltalaispuolue

17.11. 3:32

Irlanti Irlannin ja Pohjois-Irlannin välinen raja on yksi kiistan kysymysmerkeistä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brexitistä aiheutuvat mullistukset johtavat Irlannissa lähivuosina kansanäänestykseen maan yhdistymisestä, uskoo tasavaltalaispuolue Sinn Fein. Irlannin yhdistymisestä on äänestettävä seuraavien viiden vuoden sisällä, sanoi puolueen puheenjohtaja lauantaina.



Irlannin ja Britanniaan kuuluvan Pohjois-Irlannin välinen raja on yksi brexit-kiistan suurista kysymysmerkeistä. Irlannin yhdistymistä ajavan Sinn Feinin mukaan brexit on saanut monet suopeammiksi yhdistymisajatukselle. Puolueen asema on vahvempi Pohjois-Irlannin puolella.



Britannian euroeroa lykättiin kolmannen kerran lokakuun lopulla, ja maa järjestää parlamenttivaalit joulukuussa.