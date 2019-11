Ulkomaat

Tanska aikoo keskeyttää konsuliavun antamisen tanskalaisille terroristitaistelijoille

Tanska on ilmoittanut aikovansa keskeyttää konsuliavun antamisen kansalaisilleen, jotka ovat lähteneet ulkomaille taistelemaan islamistijärjestöjen joukkoihin.

