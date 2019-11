”Auttakaa minua!” Tuntemattoman naisen kirkuminen tallentui ovikellokameraan Los Angelesissa – poliisi epäilee mahdollista sieppausta

Ulkomaat

”Auttakaa minua!” Tuntemattoman naisen kirkuminen tallentui ovikellokameraan Los Angelesissa – poliisi epäilee

Tapauksesta on käynnistetty tutkinta. Poliisi toivoo yleisöltä apua mahdollisen uhrin tunnistamiseksi ja paikantamiseksi.

Poliisin julkaisema video on nähtävissä jutun yläosassa. Varoitus! Videon äänet saattavat järkyttää herkimpiä.

