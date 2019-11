Ulkomaat

Ranskalainen turisti yritti ottaa selfie-kuvaa – kuoli Thaimaassa pudottuaan vesiputouksesta

Katso artikkelin alussa näkyvältä videolta, miltä onnettomuuspaikan vesiputous näyttää.





turisti on kuollut Thaimaassa tiputtuaan vesiputouksesta, poliisi tiedotti perjantaina.33-vuotias mies oli yrittänyt ottaa selfie-kuvaa vesiputouksessa, mutta oli liukastunut ja tippunut alas jyrkän pudotuksen. Miehen ystävä oli nähnyt onnettomuuden.Tapaus sattui torstai-iltapäivänä turistien suosimalla Koh Samuin saarella, Na Mueang 2 -nimisellä vesiputouksella.– Kesti tunteja hakea hänen ruumiinsa, koska vesiputous on liukas ja jyrkkä, saaren turistipoliisista kerrottiin AFP:lle.Poliisi myös kertoi, että samalla paikalla kuoli viime heinäkuussa espanjalaisturisti. Viranomaisten mukaan onnettomuuspaikka on rajattu köydellä ja siellä on varoituskyltti.ei ole ensimmäinen kohtalokas selfie, sillä viime vuosina on uutisoitu lukuisista vastaavista tapauksista.Viime vuonna Kaliforniassa sijaitsevassa Yosemiten kansallispuistossa patikoimassa ollut 18-vuotias israelilaismies kuoli pudottuaan jyrkänteeltä ottaessaan kuvaa.27-vuotias nainen puolestaan kuoli, kun hän tippui panamalaisen Luxor Tower-tornitalon 27. kerroksesta epäonnistuneen kuvausyrityksen jälkeen.Myös 15-vuotias poika sai vuonna 2016 kuolemaan johtavat vammat yrittäessään kuvata itseään isänsä pistoolin kanssa Punjabin Pathankotissa.