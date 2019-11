Ulkomaat

Trumpin virkasyytetutkinnan kuulemiset jatkuvat – katso suora lähetys kello 16 alkaen

Yhdysvalloissa

IS näyttää kuulemisen suorana lähetyksenä klo 16 alkaen. Seuraa lähetystä artikkelin yläpuolella näkyvästä ikkunasta.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Historiallisen