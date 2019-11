Ulkomaat

7,1 magnitudin maanjäristys Indonesiassa – tsunamivaroitus annettu

Indonesiassa Kaakkois-Aasiassa on tapahtunut voimakas, 7,1 magnitudin maanjäristys.

Järistyksen episentrumi sijaitsee 139 kilometriä Molukkien saariryhmästä luoteeseen.Järistys on tapahtunut 45 kilometrin syvyydessä.Maanjäristyksen vuoksi osiin Indonesiaa on annettu tsunamivaroitus.Uutistoimisto Reutersin mukaan maanjäristys aiheutti paniikkia Molukeilla, missä saarelaiset pakenivat rannikkoalueilta korkeampaan maastoon.Todennäköisesti tsunami ei iske maa-alueelle, mutta meidän on oltava valmiuksessa, Rahmat Triyono Indonesian geofysiikan laitokselta kertoi Kompas TV:lle.Triyonon mukaan toistaiseksi ei ole tietoa maanjäristyksen aiheuttamista vahingoista.Lisää aiheesta hetken kuluttua.