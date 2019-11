Ulkomaat

Alasammutun MH17-koneen tuhosta tuli julki uusia hälyttäviä todisteita

Ukrainassa kesällä 2014 pudotetun malesialaiskoneen rikostutkintaryhmä on julkistanut uusia puhelunauhoituksia. Puhelut on käyty Itä-Ukrainan kapinallisjohdon ja korkeiden venäläisviranomaisten välillä. Hollannin johtama kansainvälinen tutkinta (JIT) vetoaa samalla uusien todistajien löytämiseksi.Rikostutkijoiden mukaan uudet todisteet osoittavat, että Venäjän vaikutusvalta niin kutsuttuun Donetskin kansantasavaltaan (DPR) Itä-Ukrainassa oli laajempaa kuin pelkää sotilaallista tukea.Tutkijoiden mukaan Venäjän tiedustelupalvelu FSB näyttää toimittaneen kapinallisten käyttöön suojattuja puhelinyhteyksiä, joita käytettiin päivittäin sotilaallisten, hallinnollisten ja talousasioiden hoitamiseen. JIT:n tutkijat haluavat nyt tietää, kenen käytössä salatut puhelimet olivat.Merkit Venäjän hallinnon jäsenten ja kapinallisjohtajien läheisistä yhteyksistä herättävät tutkijoiden mukaan kysymyksen venäläisten mahdollisesta osallisuudesta matkustajakoneen pudottamisessa käytetyn Buk-ilmatorjuntayksikön hankintaan ja käyttöön.Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla olleen Malaysia Airlinesin Boeing 777 -koneen alasampumisessa kuolivat kaikki koneessa olleet 298 ihmistä. Suurin osa uhreista oli hollantilaisia.JIT ilmoitti viime kesänä nostaneensa malesialaiskoneen tuhosta murhasyytteet kolmea venäläistä ja yhtä ukrainalaista vastaan. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa Haagissa ensi maaliskuussa. Epäillyt tuskin saapuvat paikalle vastaamaan syytteisiin.