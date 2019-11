Ulkomaat

Pyhän Markuksen torilla uidaan – rankka tulva sai aikaan uskomattomia näkyjä Venetsiassa

Kanaalikaupungissa vesi on noussut niin korkealle, että Pyhän Markuksen torilla on jo uitu. Vesi on vallannut myös Pyhän Markuksen basilikan kryptan. Katso videot yllä ja alla.Alla olevalla videolla lisää kuvaa tulvivasta Venetsiasta.Oletko tällä hetkellä Venetsiassa? Miltä tulva vaikuttaa? Ota yhteyttä Ilta-Sanomiin WhatsAppilla: 040 660 9019