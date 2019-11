Ulkomaat

Kaksi ihmistä saanut vaarallisen keuhkoruton Pekingissä – tarttuu erittäin herkästi

Kahdelta ihmiseltä on todettu erittäin herkästi tarttuva keuhkorutto Kiinassa. Potilaista kertoi Pekingin Chaoyangin alueen terveysviranomainen.Molemmat potilaat olivat saapuneet Pekingiin Mongoliasta. He ovat tällä hetkellä karanteenissa.Terveysviranomaisten mukaan kaikki tartuntavaarassa olleet on tavoitettu ja he ovat saaneet hoitoa. Sairaaloita on ohjeistettu tarkkailemaan keuhkoruton oireita.Keuhkorutto on rottien mukana leviävä keuhkosairaus, joka johtaa hoitamattomana yleensä kuolemaan.Rottapopulaatiot ovat Mongoliassa lisääntyneet kuivuuden vuoksi.