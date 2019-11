Ukraina-todistajat nousevat tänään Trumpia vastaan suorassa lähetyksessä – nämä asiat puhuvat presidentin puolesta ja vastaan

Ulkomaat

Ukraina-todistajat nousevat tänään Trumpia vastaan suorassa lähetyksessä – nämä asiat puhuvat presidentin puol

Tänään

Nämä asiat puhuvat Trumpia vastaan

Kiristi Ukrainaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Valjasti ulkopolitiikan





Erotti suurlähettilään





Vastusti tutkintaa

Nämä asiat puhuvat Trumpin puolesta

Epäreilu prosessi





Suuret valtaoikeudet

Ei suoraa tunnustusta





Ukraina sai avun