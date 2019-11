Hongkongin poliisi: "Oikeusvaltioperiaate romahduksen partaalla" – poliisi ja mielenosoittajat kahinoitsivat kampuksilla

Ulkomaat

Hongkongin poliisi: "Oikeusvaltioperiaate romahduksen partaalla" – poliisi ja mielenosoittajat kahinoitsivat k

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahinoita kampuksilla

"Poliisin ei pitäisi tähdätä päähän"

Kiina ylistää poliisin "itsehillintää"