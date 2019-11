Ulkomaat

YK:ssa puhunut Pohjois-Korea syytti Yhdysvaltoja jännitteen ylläpitämisestä Korean niemimaalla 12.11. 1:48

Pohjois-Korea on YK-puheessaan syyttänyt Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa vihamielisistä toimista, jotka estävät rauhan saavuttamisen Korean niemimaalla.

YK:n yleiskokouksessa puhunut Pohjois-Korean edustaja teroitti, että maa on tehnyt oman osansa rauhanprosessissa pidättäytymällä ydinkokeista ja pitkän kantaman ohjustesteistä jo yli puolitoista vuotta.



Pohjois-Korean äänenpaino on muuttunut yhä kärsimättömämmäksi, sillä Yhdysvaltain kanssa järjestetyistä tapaamisista huolimatta edistystä ei ole tapahtunut. Pohjois-Korealle on langetettu tuntuvia pakotteita ydinaseidensa vuoksi.



Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean virkamiehet tapasivat viimeksi lokakuussa Ruotsissa.