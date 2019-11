Ulkomaat

Meksiko tarjoaa erostaan ilmoittaneelle Bolivian presidentille turvapaikkaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kadut täyttyivät juhlijoista

Kuuba ja Venezuela kiirehtivät tukemaan Moralesia

Epäselvyyksiä ääntenlaskussa