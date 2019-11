Ulkomaat

Sosialistit pitivät pintansa Espanjan vaaleissa – äärioikeistolainen Vox nousee kolmanneksi suurimmaksi puolu

Sosialistit pitivät pintansa Espanjan vaaleissa – äärioikeistolainen Vox nousee kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi

11.11. 2:03

Espanjassa sosialistit ovat onnistuneet puolustamaan asemaansa suurimpana puolueena maan ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanjan yleisradioyhtiö RTVE kertoo, että sosialistit ovat saaneet äänistä 28,0 prosenttia, kun äänistä on laskettu yli 99 prosenttia. Kannatus näyttää pudonneen hieman huhtikuun vaaleista.



Toiseksi suurimpana puolueena jatkaa konservatiivinen PP. Se on saanut äänistä 20,8 prosenttia.



Vaalien suurin voittaja on äärioikeistolainen Vox, joka nousee parlamentin kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Se on saanut äänistä 15,1 prosenttia.