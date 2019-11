Ulkomaat

Trumpin poika vertasi sankari­vainajien uhrauksia perheensä kokemuksiin – seurauksena veteraanien pöyristymine





”Uhraus on pelkkä sana Trumpeille”





”Et tiedä uhrauksista yhtään mitään”





