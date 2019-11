Ulkomaat

Bulbul-myrsky ajoi kaksi miljoonaa evakkoon Bangladeshissa

Juuri nyt

Ainakin 14 ihmistä on kuollut. Valtaosa uhreista on jäänyt kaatuvien puiden tai romahtaneiden rakenteiden alle.

Satoja turisteja jumissa saarella