Saudi-Arabian öljymahti Aramco suunnittelee jättimäistä listautumisantiaan marraskuulle – jo kaksi prosenttia tekisi maailman suurimman

Saudi-Arabian öljymahti Aramco suunnittelee jättimäistä listautumisantiaan marraskuulle – jo kaksi prosenttia

Päivävauhti on 12 miljoonaa tynnyriä

Saudi-Arabiassa valtion öljy-yhtiö Aramco aikoo aloittaa listautumisantinsa 17. marraskuuta. Jättimäinen öljy-yhtiö vahvisti alkukuusta pitkään velloneet huhut ja kertoi listautuvansa Riadin pörssiin. Listautumisannin on määrä jatkua joulukuun alkupäiviin.Saudi-Arabia on kaavaillut öljyjätin listaamista jo pitkään osana maan tulonlähteiden monipuolistamista. Aramco tuottaa noin kymmenen prosenttia maailman öljystä.Aramcon listautumisannista ennakoidaan maailman suurinta. Yhtiön arvoksi on haarukoitu 1,5–2 biljoonaa dollaria. Yksi biljoona on tuhat miljardia.Yhtiö kertoi myyvänsä osakkeistaan enintään 0,5 prosenttia yksityisille sijoittajille, muille sijoittajille lohkottava osuus on vielä harkinnassa. Annin kokoa tai osakkeiden hintaa ei ole vielä määritelty, mutta Aramcon on uskottu listautuvan kahden prosentin osuudella yhtiöstä.Jo kahden prosentin osuus tekisi listautumisannista maailman suurimman, sillä jo tuo osuus yhtiön arvosta olisi yli 30 miljardia dollaria.Aramcoa sanotaan myös maailman kannattavimmaksi yhtiöksi. Sen nettovoitto oli tämän vuoden alusta syyskuun loppuun 68 miljardia dollaria. Yhtiön viime vuoden voitto oli 111 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin Applen, Googlen ja Exxon Mobilen tuotot yhteensä.Aramcon öljyntuotantoa häiritsivät syyskuussa yhtiön kahteen tuotantolaitokseen tehdyt lennokki-iskut, joista Saudi-Arabia ja Yhdysvallat ovat syyttäneet Irania. Öljyjätti kertoi iskujen jälkeen, että tuotanto supistui noin 5,7 miljoonalla tynnyrillä päivässä. Tavanomainen päivävauhti on 12 miljoonaa tynnyriä.