Sadat ääri­kansalliset mellakoivat mies­tanssijoiden rakkaus­tarinasta kertovan elokuvan ensi-illassa Georgias

poliisi kertoo pidättäneensä perjantaina yli 25 henkilöä maan pääkaupungissa Tbilisissä puhjenneessa äärikansallisten ja -uskonnollisten mielenosoittajien synnyttämässä mellakassa, uutistoimisto AFP kertoo.Yhteenotot tapahtuivat ruotsalais-georgialaisen And Then We Danced-elokuvan ensi-illassa. Kahden georgialaisen miesballerinan rakkaustarinasta kertova elokuva on voittanut useita palkintoja ympäri maailman.Elokuvateatterin ulkopuolelle oli kerääntynyt satoja mielenosoittajia, jotka huusivat iskulauseita kuten ”hävetkää” sekä ”eläköön Georgia”. Osa mielenosittajista kantoi mukanaan erilaisia uskonnollisia symboleja.– Tämä ei ole vain elokuva. Tämä on loukkaus uskontoamme, perinteitämme ja kaikkea meille pyhää kohtaan, georgialaiseen perinneasuun pukeutunut mielenosoittaja sanoi AFP:lle.muun muassa sytyttivät sateenkaarilipun tuleen sekä heittivät väkijoukkoon savupommeja sekä sähikäisiä. Mielenosoittajat yrittivät myös tunkeutua sisälle elokuvateatteriin, mutta mellakkapoliisit estivät aikeet.Yhteenotoissa loukkaantui kaksi poliisia sekä ensi-iltaan matkalla ollut nuori nainen.– Ei ole normaalia, että paikalla pitää olla näin monta poliisia pelastamassa minut ja ystäväni ihmisiltä, keiden mielestä meidän ei pitäisi nähdä elokuvaa. Minun ei pitäisi joutua pelkäämään elokuviin menemistä, 22-vuotias georgialaisnainen sanoi AFP:lle.Mellakassa pidätettyjä epäillään muun muassa huliganismista, virkavallan vastustamisesta sekä yhteenotoissa loukkaantuneeseen naiseen kohdistuneesta hyökkäyksestä.syrjintä on kielletty Georgiassa, konservatiiviset asenteet ja väkivalta heikentävät yhä maan seksuaalivähemmistöjen asemaa. Homoseksuaalisuus on maassa edelleen tabu.Georgian ortodoksinen kirkko on aiemmin tuominnut And Then We Danced-elokuvan sanoen sen olevan syntinen ja uskonnollisten arvojen vastainen. Elokuva herättää erityisen paljon tunteita, koska tanssi on tärkeä osa Georgian kansalliskulttuuria.Cannesin elokuvajuhlilla ensimmäistä kertaa esitetty And Then We Danced on Ruotsin Oscar-edustaja.