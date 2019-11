Koben satamasta löytyi valtava, kymmenien miljoonien eurojen kokaiinilasti – huumeet päättyivät Japaniin vahingossa

Ulkomaat

Koben satamasta löytyi valtava, kymmenien miljoonien eurojen kokaiinilasti – huumeet päättyivät Japaniin vahin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Takavarikko tehtiin jo viime kuussa, mutta siitä kerrottiin vasta nyt. Tulli kieltäytyi paljastamasta tarkkoja yksityiskohtia takavarikosta, koska tutkinta on yhä kesken.Huumeiden arvo katukaupassa olisi ollut ainakin 66 miljoonaa euroa.Kyodo-uutistoimiston mukaan huumeet saattoivat päätyä Japaniin vahingossa. Niiden alkuperämaa ei ollut selvillä.Edellinen ennätystakavarikko on vain muutaman kuukauden takaa elokuusta. Silloin Aichin maakunnassa sijaitsevassa satamassa poliisin haaviin päätyi 177 kiloa kokaiinia.Japanissa on erittäin tiukat huumelait. Viranomaiset ovat kuitenkin varoittaneet, että huumeidenkäyttö nuorien keskuudessa on lisääntynyt. Huumeet ovat myös Japanin järjestäytyneen rikollisuuden, yakuzan, tulojen kivijalka.