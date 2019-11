Ulkomaat

Kaivosräjähdys jätti yli 30 loukkuun Saksassa – kaikki saatiin pelastettua

Turma tapahtui perjantaina Teutschenthalin kaupungissa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoo Mitteldeutsche Zeitung -lehti.Loukkuun jääneet olivat päässeet kaivoksen turva-alueelle. Poliisin mukaan kaikki kaivokseen jääneet on pelastettu. Bildin mukaan kaivoksessa oli 35 henkilöä.Poliisin mukaan työläiset pakenivat räjähdyksen jälkeen noin 700 metrin syvyydessä sijaitsevaan turvahuoneeseen. Ainakin kaksi ihmistä loukkaantui.Loukkaantuneet on saatu kuljetettua sairaalaan.Kaliumkarbonaattikaivos suljettiin jo vuonna 1980, mutta sitä on sulkemisen jälkeen pyritty ennallistamaan. Kaivoskuiluja täytetään, kaivosjätettä kuljetetaan pois ja rakenteita tuetaan, jotta kaivannot eivät romahtaisi.Teutschenthal sijaitsee Hallen kaupungin lähellä noin 150 kilometriä Berliinistä lounaaseen.