Ruotsalaismediat: Helsinkiin matkalla ollut matkustajalaiva ajanut karille Tukholman liepeillä

Expressenin mukaan aluksella on ollut sähkökatko.

Princess Anastasia -matkustajalaiva on ajanut karille Tukholman liepeillä, kertovat ruotsalaismediat. Expressenin mukaan kenenkään ei ainakaan toistaiseksi tiedetä loukkaantuneen.Alus oli matkalla Tukholmasta Helsinkiin ja sen jälkeen sen oli määrä jatkaa Pietariin.Suur-Tukholman pelastuslaitokselta kerrotaan Expressenille, että aluksella oli ollut sähkökatko. Paikalla on Expressenin mukaan useita viranomaisia, ja esimerkiksi poliisi varmistaa maissa, että pelastustyöntekijät saavat tehdä työnsä rauhassa.SVT:lle puhuneen apulaispelastusjohtajan mukaan tilanne on laivalla rauhallinen.