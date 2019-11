Ulkomaat

11 000 tutkijaa varoittaa: Maapalloa uhkaa ilmastohätätila – ”Paljon ennakoitua vakavampi”

Yli

Tutkijoiden

Energian käytön tehostaminen ja hiilidioksidipäästöille merkittävä verotus, jolla lopetetaan fossiilisten energialähteiden käyttö. Väestön määrän vakauttaminen panostamalla perhesuunnitteluun ja tyttöjen koulutukseen. Nykyisin maailman väestö lisääntyy 200 000 ihmisellä päivässä. Kasvinsyönnin suosiminen ja lihansyönnin vähentäminen sekä ruokahävikin pienentäminen. Metsäkadon estäminen sekä metsien uudelleen istuttaminen hiilidioksidien sitomiseksi. Metaanin, mustahiilen ja fluorattujen hiilivetypäästöjen vähentäminen. Talouskasvun päämäärien suuntaaminen muuhun kuin nettokansantuotteen lisäämiseen.

Kannanotto