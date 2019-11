Ulkomaat

Muinaisraunioilla olleita turisteja puukotettiin Jordaniassa

Välikohtaus tapahtui Jerashissa, jossa sijaitsee roomalaisia muinaisraunioita. Puukotuksen kohteena oli espanjaa puhuva turistiryhmä ja heidän oppaansa. Poliisin mukaan tekijä on pidätetty.Jordanian turvallisuuslähteiden mukaan uhrien joukossa olisi kolme espanjalaisnaista, mutta Espanjan mukaan sen kansalaisia ei ole ollut osallisina, kertoo Reuters. Jordanian mediassa näytetyllä videolla uhrit puhuvat espanjaa latinalaisamerikkalaisella aksentilla.Videolla näkyy maassa makaava, verta vuotava nainen sekä paniikissa oleva nainen yllään verinen t-paita.Viranomaislähteiden mukaan kaksi haavoittuneista turisteista on kriittisessä tilassa.Jordaniaa on pidetty yhtenä turisteille turvallisimpana kohteena Lähi-idässä.