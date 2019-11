Meksikon Popocatepetl-tulivuoren valtava räjähdys tallentui videolle – kohotti tuhkapatsaan 1,5 kilometrin korkeuteen

Ulkomaat

Meksikon Popocatepetl-tulivuoren valtava räjähdys tallentui videolle – kohotti tuhkapatsaan 1,5 kilometrin kor

Meksikossa sijaitseva aktiivinen tulivuori Popocatepetl raivosi jälleen. Maan toiseksi korkein vuori purkautui tiistaiaamuna kello 6.19 Suomen aikaa, Reuters uutisoi.Popocatepetl on ollut poikkeuksellisen aktiivinen kesästä lähtien, purkautuen toistuvasti ja räjähdysmäisesti – vain viikkojen välein. Muun muassa syyskuussa tulivuori nostatti tuhka- ja kaasupatsaan 1 200 metrin korkeuteen.Tällä kertaa tulivuori kohotti tuhkapatsaansa 1 500 metrin korkeuteen.Popocatepetl on 5 426 metriä korkea ja se on viidenneksi korkein kaikista Etelä-Amerikan vuorista.Tulivuori sijaitsee noin 70 kilometrin päässä maan pääkaupungista Méxicosta.