Chilessä voimakas maanjäristys, mielenosoitukset jatkuvat kolmatta viikkoa

5.11. 1:41

Järistys oli voimakkuudeltaan 6,0 Richterin asteikolla.

Chileen on iskenyt maanjäristys, kertoo Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus. Järistys oli voimakkuudeltaan 6,0 Richterin asteikolla, ja sen keskus oli lähellä pohjoista Illapelin kaupunkia. Kuolonuhreista tai suurista vahingoista ei ainakaan toistaiseksi ole tietoa.



Järistys on ravistellut rakennuksia myös pääkaupunki Santiagossa, missä hallituksen vastaiset mielenosoitukset jatkuvat nyt kolmatta viikkoa.



Kymmenet tuhannet ihmiset osallistuivat mielenosoituksiin. Poliisi on hajottanut protesteja vesitykkien ja kyynelkaasun avulla.