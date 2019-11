Ulkomaat

Yli 40 siirtolaista löytyi hengissä kylmärekasta Kreikassa

Yli 40 siirtolaista löytyi hengissä kylmärekasta Kreikassa 4.11. 15:21

Georgialainen kuljettaja pidätettiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kreikassa poliisi on löytänyt 41 miestä ja nuorta poikaa kylmärekasta maan pohjoisosassa. Kaikki olivat elossa ja poliisi arvioi, että useimmat ovat Afganistanista. Seitsemän siirtolaisista sai ensiapua paikallisessa sairaalassa.



Rekan georgialainen kuljettaja on pidätetty.



Kylmärekkojen käyttö ihmissalakuljetukseen on noussut julkisuuteen viime viikkoina, sen jälkeen kun Britanniaan ajetusta rekasta löytyi 39 kuollutta siirtolaista.