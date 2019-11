Ulkomaat

Puunrunko rysäytettiin katedraalin oven läpi – rosvot veivät kirkkohopeita Ranskassa

Puunrunko rysäytettiin katedraalin oven läpi – rosvot veivät kirkkohopeita Ranskassa

4.11. 15:10

Ranska Katedraali kuuluu Unescon maailmanperintölistalle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autolla liikkeellä olleet varkaat rysäyttivät Oloron-Sainte-Marien katedraalin oven läpi Lounais-Ranskassa ja veivät varhain maanantaiaamuna arvokkaita kirkkohopeita ja muita aarteita, kertoivat viranomaiset.



Kaupungin edustajan mukaan alustava arvio on, että rosvot olivat sitoneet auton puskuriin puunrungon, jonka avulla ovi saatiin murrettua. Sisällä katedraalissa murtautujat sahasivat kaltereiden läpi ja veivät ehtoolliskalkkeja ja muita kirkkohopeita. Mukaan lähti myös 1600-luvulta peräisin oleva seimi.



Oloron-Sainte-Marie on historiallisesti ollut tärkeä pysähdyspaikka pyhiinvaeltajille, jotka ovat matkalla Espanjan Santiago de Compostelaan. Ranskalainen katedraali sijaitsee vain 50 kilometriä rajasta.



Katedraali on kirjattu Unescon maailmanperintölistalle, ja se tunnetaan parhaiten vanhimmasta osastaan, joka on peräisin 1100-luvulta.