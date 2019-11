Ulkomaat

Kalifornian metsäpalojen sammuttaminen etenee

3.11. 7:03

Liki kaksi kolmannesta suurimmasta palosta on saatu sammutettua.

Kalifornian maastopalojen sammuttaminen etenee. Viranomaisten mukaan tuoreimmasta, Venturan piirikunnassa syttyneestä palosta on nyt saatu sammutettua 30 prosenttia. Maria-nimellä tunnettu palo roihahti torstaina noin 65 kilometrin päässä Los Angelesista luoteeseen, pakottaen tuhansia ihmisiä jättämään kotinsa ja uhaten yli 2 500 rakennusta.



Suurin Kalifornian paloista, Sonoman piirikunnassa roihuava Kincade-palo on nyt saatu 74-prosenttisesti sammutettua.



Kalifornian maastopalot eivät toistaiseksi ole vaatineet uhreja, vaikka osavaltiossa on aika ajoin puhaltanut voimakas myrskytuuli, joka on levittänyt liekkejä rutikuivassa maastossa. Viranomaisten mukaan tähän ovat vaikuttaneet muun muassa parempi valmistautuminen, tehokkaampi tiedottaminen ja sääennustusten lisääntynyt tarkkuus.



Viime vuonna maastopalot tuhosivat Paradisen kaupungin Kalifornian pohjoisosassa ja tappoivat yhteensä 86 ihmistä. Toissa vuoden paloissa kuoli 44 ihmistä.