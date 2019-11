Ulkomaat

Koulumatkan traaginen päätös: Yhdeksän afgaanil­asta kuoli miina­räjähdyksessä

Asiasta kertovan uutistoimisto Reutersin mukaan räjähdys tapahtui Afganistanin koillisosissa sijaitsevassa Takharin provinssissa. Miinan tappamat lapset olivat matkalla kouluun.Lauantai on Afganistanissa koulupäivä.Paikallisten poliisien mukaan alue, jolla räjähdys tapahtui on Talebanien hallussa.Kuolleiden lasten kerrotaan olleen 9–12-vuotiaita.Uutistoimisto Reutersin mukaan siviiliuhrien määrä on ollut Afganistanissa kuluvana vuonna huomattavassa kasvussa siitä huolimatta, että Yhdysvallat ja talebanit ovat yrittäneet saavuttaa läpimurtoa pitkäkestoisissa rauhanneuvotteluissa.Yksistään heinäkuusta syyskuuhun ulottuvalla ajanjaksolla Afganistanissa on kuollut tai haavoittunut yli 4 300 siviiliä. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana jo yli 8 000 siviiliä on kuollut tai haavoittunut.