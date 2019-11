Venäjä ja Kiina vastustivat: Vuosia hierottu suunnitelma Etelämantereelle perustettavista suojelualueista kaatui jälleen

Ulkomaat

Venäjä ja Kiina vastustivat: Vuosia hierottu suunnitelma Etelämantereelle perustettavista suojelualueista kaat

Etelämantereelta huolestuttavia raportteja

Jo kahdeksatta vuotta hierottu suunnitelma Etelämantereelle perustettavista mertensuojelualueista on jälleen tyssännyt. Australian Hobartissa koolla ollut monikansallinen komissio ei päässyt yksimielisyyteen yhteensä noin kolme miljoonaa neliökilometriä kattavan alueen suojelusta.Suojelun piiriin kaivatuilla alueilla elää esimerkiksi pingviinejä, hylkeitä, merilintuja ja valaita, joiden elinympäristö ja lisääntyminen pyritään turvaamaan. Ehdotuksen uusi hyväksyttäminen siirtyy jälleen vuoden päähän.Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan esitys suojelualueista kaatui jälleen Kiinan ja Venäjän vastustukseen. Maat ovat vuosia vastustaneet suunnitelmaa esimerkiksi alueen kalastusoikeuksiin liittyvien kohtien vuoksi.Suunnitelmaa on maltillistettu jo muutama vuosi sitten, jotta komission kaikki maat voitaisiin saada sen taakse. Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen suojelukomissioon (CCAMLR) kuuluu 25 valtiota ja EU.Suojelualueita kaivataan esimerkiksi Etelämantereen itärannikolle ja länsirannikolle Weddellinmerelle. Vuonna 2016 CCALMR onnistui rauhoittamaan suuren alueen Rossinmereltä.Suunnitelman hyväksymistä odotettiin tänä vuonna kiivaasti, sillä Etelämantereelta on viimeisen vuodenkin aikana kuulunut huolestuttavia uutisia. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC kertoi syksyllä julkaisemassaan raportissa, että merivesi on happamoitunut varastoimansa hiilidioksidin vuoksi, joka puolestaan heikentää merestä elävien kasvien ja eläimien elinkelpoisuutta.Esimerkiksi Etelämantereella elävillä jääpingviineillä on havaittu lisääntymisongelmia niiden elinympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi, toteaa Pew Charitable Trusts -järjestö. Mannerta ympäröivien merien lämpeneminen ja kalastaminen ovat johtaneet pingviinien ravinnon, krillien, kantojen vähenemiseen.