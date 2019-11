Ulkomaat

Lahtelaista ravintoloitsijaa epäillään ihmiskaupasta

Työnantajaa epäillään myös pahoinpitelyistä

Poliisi epäilee ihmiskauppaa lahtelaisessa ravintolassa. Kahdella ulkomaalaistaustaisella ihmisellä on vuosina 2016–2018 teetetty noin 12 tunnin työpäiviä ilman vapaapäiviä, poliisi kertoo. Uhrit ovat poliisin mukaan työskennelleet ravintolassa käytännössä viikon jokaisena päivänä.Toinen työntekijöistä on kertomansa mukaan pitänyt yhden vapaapäivän noin viiden kuukauden aikana. Toinen on pitänyt yhdeksän vapaapäivää vajaan puolentoista vuoden aikana.Poliisin mukaan työntekijät eivät ole saaneet asianmukaista palkkaa, vaan korvaus on ollut työmäärään nähden minimaalinen. Ravintoloitsijan epäillään jättäneen maksamatta palkkoja lyhyemmän aikaa työskennelleelle 23 000 euroa ja pidemmän aikaa työskennelleelle 77 000 euroa.Poliisin mukaan uhrit ovat asuneet ravintoloitsijan ja tämän perheen luona kaksiossa. Poliisin mukaan epäilty on hallinnut uhreja pelolla, ja hänen epäillään pahoinpidelleen näitä. Uhrit eivät ole osanneet suomea eivätkä ole olleet tietoisia oikeuksistaan.Poliisin esitutkinta on valmis ja asia siirtyy syyttäjälle.