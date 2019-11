Kambodzassa kadonneen Amelian, 21, etsinnät päättyivät murheellisesti – ”En olisi halunnut mitään muuta kuin tuoda hänet takaisin elossa”

Ulkomaat

Kambodzassa kadonneen Amelian, 21, etsinnät päättyivät murheellisesti – ”En olisi halunnut mitään muuta kuin t

Kambodzan viranomaisten mukaan on vielä liian varhaista sanoa, kuoliko merestä löytynyt nainen hukkumalla vai jostakin muusta syystä.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy