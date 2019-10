Ulkomaat

McDonald’s mainosti jälkiruokaansa verilöylyllä

McDonald’s on pyytänyt anteeksi mainoskampanjaansa Portugalissa. Hampurilaisyhtiö mainosti jälkiruoka-alennustaan sanoilla ”Sundae Bloody Sundae”.Normaalisti Bloody Sundaylla eli Verisellä sunnuntailla viitataan 30. tammikuuta 1972 Pohjois-Irlannissa tapahtuneeseen verilöylyyn. Brittisotilaat ampuivat 28:aa aseistamatonta katolista mielenosoittajaa. Heistä 13 kuoli.Irlantilainen Twitterin käyttäjä julkaisi kuvan mainoksista saatesanoilla ”Portugali on peruttu”.Kuva herätti voimakkaita reaktioita sosiaalisessa mediassa.McDonald’sin mukaan mainosten ei ollut tarkoitus viitata mihinkään historialliseen tapahtumaan.– Pyydämme vilpittömästi anteeksi tämän aiheuttamaa mielipahaa, yhtiön tiedottaja sanoi BBC:n mukaan.Hänen mukaansa kampanja liittyi Halloweeniin ja on nyt peruttu.