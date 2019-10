Ulkomaat

12 siirtolaista löytyi pysäköidystä kylmärekasta Belgiassa – kuski soitti viranomaisille

Kaksitoista siirtolaista on löydetty elossa kylmennetystä rekasta Belgiassa, paikallinen poliisi kertoi AFP:n mukaan. Siirtolaisista 11 on Syyriasta ja yksi Sudanista. Rekka kuljetti vihanneksia ja hedelmiä.Siirtolaiset löytyivät pysäköidystä rekasta Pohjois-Belgiassa. Reutersin mukaan auton kuljettaja ilmoitti siirtolaisista viranomaisille ja kuljetti heidät Antwerpenissä maahanmuuttoviranomaisille.Viime viikolla 39 siirtolaista löydettiin kuolleina Belgiasta Britanniaan kulkeneesta kylmennetystä rekasta. Kuolleista 31 oli miehiä ja kahdeksan naisia. Valtaosan epäillään olleen lähtöisin Vietnamista.Poliisi tutkii tapausta. 25-vuotiasta pohjoisirlantilaista miestä syytetään 39 taposta, ihmissalakuljetuksesta, laittoman maahantulon järjestämisestä ja rahanpesusta.Viime viikonloppuna belgialaiset viranomaiset sanoivat löytäneensä kaksi rekkaa, joissa oli yhteensä 20 siirtolaista.Siirtolaiset ja ihmisten salakuljettajat käyttävät Belgiaa usein kauttakulkumaana ja lopullisena määränpäänä on Britannia. Useissa tapauksissa siirtolaiset yrittävät livahtaa rekkojen kyytiin, kun autot ovat parkissa.