Tanskaltakin vihreää valoa Nord Stream 2 -kaasuputkelle

Hanketta on arvosteltu siitä, että se lisää Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta.

Tanska sallii Nord Stream 2 -kaasuputken vetämisen talousvyöhykkeensä kautta, kertoo maan energiavirasto. Venäjältä Saksaan rakennettavan putken on suunniteltu kulkevan Tanskan alueella merenpohjassa Bornholmin saaren läheisyydessä.



Kaasuputkihanketta on arvosteltu voimakkaasti muun muassa siitä, että se lisää Euroopan riippuvuutta venäläisestä energiasta. Yhdysvallat on uhannut asettaa pakotteita kaasuputkihanketta vastaan.



Suomi ja Ruotsi ovat antaneet luvat putken rakentamiselle jo aiemmin. Nord Stream 2 kulkee Itämerellä molempien maiden talousvyöhykkeen kautta. Suomesta poiketen Tanska kertoi aiemmin harkitsevansa asiaa ympäristönäkökohtien lisäksi myös turvallisuuspolitiikan kannalta.



Nord Stream 2 -putkilinjaa on yrityksen mukaan asennettu jo yli 2 100 kilometriä. Putkenlasku on saatu päätökseen Venäjän, Suomen ja Ruotsin vesillä sekä suurimmaksi osaksi myös Saksan vesillä, yhtiö tiedottaa.



Korjaus 30.10.2019 klo 16.09: Tanska sallii Nord Stream 2 -kaasuputken vetämisen talousvyöhykkeensä, ei aluevesiensä kautta.