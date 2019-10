Tutkimus: Oktoberfestin metaanipäästöt 10 kertaa suuremmat kuin Bostonin kaupungin – vajaa kymmenesosa lähtöisin suoraan ihmiskehosta

Ulkomaat

Tutkimus: Oktoberfestin metaanipäästöt 10 kertaa suuremmat kuin Bostonin kaupungin – vajaa kymmenesosa lähtöis

Tämänvuotisen Oktoberfestin tunnelmia on nähtävissä yllä olevalla videolla.









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alueen päästöt eivät ole suurin ongelma, mutta silti merkittävä