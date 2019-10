Kalifornian metsäpalot riehuvat jo Los Angelesin keskustassa ja hienostoalueilla – ”En tiedä, mitä teen Ferrarilleni”

Ulkomaat

Kalifornian metsäpalot riehuvat jo Los Angelesin keskustassa ja hienostoalueilla – ”En tiedä, mitä teen Ferrar

https://twitter.com/tina_patel/status/1188817065995464704

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/CBSLA/status/1188775332708569088





https://twitter.com/KingJames/status/1188770703438278657