Kolme päivää sitten 26-metriseen porakaivoon pudonnutta kaksivuotiasta yritetään pelastaa Intiassa – ”Kilpajuoksua aikaa vastaan”

Ulkomaat

Kolme päivää sitten 26-metriseen porakaivoon pudonnutta kaksivuotiasta yritetään pelastaa Intiassa – ”Kilpajuo

Kuvaa pelastustöistä on nähtävissä yllä olevalla videolla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääministeri ilmaisi huolensa