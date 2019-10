Ulkomaat

Tanskaan voi nousta jo parin vuoden päästä Eiffel-tornin kokoisia tuulivoimaloita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

70-luvun öljykriisit loivat perustan





Tuulivoima yhä kilpailukykyisempää

Pohjanmerelle suunnitellaan kolmen maan tuulivoimapuistoa





Suurin osa suomalaisesta tuulivoimasta Tanskasta