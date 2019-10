Ulkomaat

ABC: Joukkoammuskelu texasilaisen yliopiston lukukauden avajaisjuhlissa – kaksi kuollut ja 14 loukkaantunut

Texasin Greenvillessä on tapahtunut sunnuntaina joukkoammuskelu, yhdysvaltalainen ABC https://abcnews.go.com/US/shooting-homecoming-party-leaves-dead/story?id=66561465 -uutisyhtiö ja texasilainen paikallismedia kertovat.Ammuskelu tapahtui Texas A&M -yliopiston lukukauden avajaisjuhlissa. Ammuskelussa on kuollut kaksi ja 14 on loukkaantunut. Loukkaantuneet ovat parhaillaan sairaalahoidossa.ABC:n mukaan kampuksen ulkopuolella järjestetyssä tapahtumassa oli ammuskelun aikaan paikalla noin 750 juhlijaa.Poliisi ei ole vielä tavoittanut tekijää. Ampujan henkilöllisyys tai motiivi eivät ole ABC:n mukaan tiedossa. ABC:n kertomien silminnäkijähavaintojen mukaan ampuja käytti puoliautomaattikivääriä.

ABC:n mukaan juhlien edustalla oli paikalla poliiseja ja vartijoita, mutta ampuminen tapahtui juhlarakennuksen takapuolella. Kaksi ammuskelussa kuollutta henkilöä löytyivät rakennuksen sisältä. Poliisi ei nähnyt ampujaa.Tapahtumapaikalta leviää sosiaalisessa medioissa video, jonka todenperäisyyttä ei voi vahvistaa. Hallimaisessa sisätilassa kuvatulla videolla kuuluu taustalta hätääntyneitä huutoja ja maassa makaa väitetysti loukkaantuneita henkilöitä.