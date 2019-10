Ulkomaat

Nainen virui 15 vuotta kuolleena espanjalaisessa kerrostalossa – löytyi muumioituneena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espanjalaisesta kerrostaloasunnosta Madridin alueelta on löytynyt muumioitunut naisen ruumis. Poliisin mukaan kyseessä on 78-vuotiaan naisen ruumis. Hän on ollut luultavasti kuolleena 15 vuotta.Naapurit muistelevat, että he näkivät naisen viimeksi vuonna 2004. Nainen oli jäänyt leskeksi, hän asui yksin.Naapurit kertovat, että he olivat ihmetelleet, kun naista ei ollut pitkiin aikoihin näkynyt. He olivat pyytäneet poliisia käymään asunnossa. Naapureille oli sanottu, että nainen on käymässä sukulaisensa luona.Pankit tai taloyhtiö eivät olleet kyselleet naisen perään. Hänen vuokransa, sähkö- ja kaasulaskut hoituivat aina ajallaan.Naisen tilille tuli joka kuukausi eläke. Tililtä maksut hoituivat automaattisesti eteenpäin.Poliisi meni naisen asuntoon vasta tällä viikolla, kun naisen omainen otti yhteyttä ja ilmoitti katoamisesta.Poliisi ei saanut asunnon ovea auki, sillä nainen oli lukinnut oven sisäpuolelta. Palomiehet pääsivät asuntoon terassin kautta.Naisen ruumis löytyi asunnon kylpyhuoneesta. Sanomalehti El Mundon tilausmaksujen perusteella nainen kuoli 14–16 vuotta sitten.Asunnon ilman kosteus ja ilmankierto vaikuttivat siihen, että ruumis ei alkanut mädäntyä, vaan se muumioitui.Lähteet: ABC, Antena3, 20minutos.