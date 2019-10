Ulkomaat

Britannian rekkatragedian uhrin isä sai hirvittävän puhelun tuntemattomalta mieheltä: ”Romahdin lattialle”

Juuri nyt

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006284571.html









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En pysty hengittämään”









tragedian uhri lähetti kouraisevan teksti viestin kotiin: ”Rakastan teitä paljon. Olen pahoillani”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006286026.html

Epäiltyjen kuulusteluja jatkettu