Ulkomaat

Venäläis­media: varusmies ampui kahdeksan sotilas­tukikohdassa Siperiassa

Venäläis­media: varusmies ampui kahdeksan sotilas­tukikohdassa Siperiassa 25.10. 16:01

Ampuja on lähteiden mukaan otettu kiinni.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahdeksan ihmistä on kuollut Venäjän sotilastukikohdassa Siperiassa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa, kertoo uutistoimisto Reuters.



Venäläismedian mukaan ainakin kaksi ihmistä on lisäksi loukkaantunut vakavasti. Ampujan kerrotaan olleen sotilastukikohdassa asepalvelustaan suorittava varusmies. Uhrien joukossa on muita sotilaita.



Uutistoimisto Interfaxin mukaan ampuja on otettu kiinni. Venäläismedian mukaan maan puolustusministeriö kertoo sotilaan saaneen mahdollisesti ”hermoromahduksen”.